В Госдуме словом из трех букв отреагировали на статистику по мигрантам в России

Депутат ГД Кузнецов обрадовался статистике о выданных мигрантам паспортах РФ

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов словом из трех букв отреагировал на статистику по мигрантам в России. Короткое сообщение он опубликовал в Telegram.

Парламентарий обрадовался недавно обнародованным статистическим данным в сфере миграции. В частности, в МВД проинформировали, что в 2024 году российские паспорта получили вдвое меньше мигрантов, чем годом ранее.

«Ура!» — написал Кузнецов и добавил, что именно на это и были направлены его усилия.

Ранее в Госдуме предложили ограничить выдачу мигрантам сертификатов на приобретение жилья. Инициатива была озвучена на фоне серии скандалов, связанных с предоставлением иностранцам жилья.