В Кремле заявили об усилении националистов на Украине

Песков: Подразделения националистов на Украине расширяются и набирают силу

Националистические подразделения на Украине набирают силу и расширяются, что свидетельствует о потере контроля киевским режимом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Националистические подразделения типа "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в России — прим. "Ленты.ру") набирают силу, они оказывают все большее и большее влияние», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что бригада «Азов» трансформируется в дивизию. Это, по его словам, говорит о тенденции к утере контроля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что управление Украиной фактически перешло под контроль радикальных группировок, таких как «Азов». По словам российского лидера, в таких случаях в рамках миротворческой деятельности ООН может вводиться внешнее управление.