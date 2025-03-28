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02:26, 28 марта 2025Россия

В Крыму назвали главного врага Украины

Чегринец: Оскорбления Зеленского в адрес россиян — наркотический бред
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: YOAN VALAT / Pool / Reuters

Владимир Зеленский, оскорбляя россиян, несет «наркотический бред». Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в беседе с РИА Новости.

Он назвал политика «отщепенцем», с которым никто не намерен разговаривать. «Это катастрофа. Зеленский уничтожил лучшую демографическую часть украинского народа. Зеленский — это главный враг Украины», — подчеркнул Чегринец.

Ранее Зеленский назвал россиян динозаврами, которые хотят съесть всех украинцев. Он также высказался о переговорах с Россией, заявив, что, в отличие от российского президента Владимира Путина, не переживает из-за них.

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