В Крыму назвали главного врага Украины

Чегринец: Оскорбления Зеленского в адрес россиян — наркотический бред

Владимир Зеленский, оскорбляя россиян, несет «наркотический бред». Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в беседе с РИА Новости.

Он назвал политика «отщепенцем», с которым никто не намерен разговаривать. «Это катастрофа. Зеленский уничтожил лучшую демографическую часть украинского народа. Зеленский — это главный враг Украины», — подчеркнул Чегринец.

Ранее Зеленский назвал россиян динозаврами, которые хотят съесть всех украинцев. Он также высказался о переговорах с Россией, заявив, что, в отличие от российского президента Владимира Путина, не переживает из-за них.