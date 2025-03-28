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14:14, 28 марта 2025Бывший СССР

В Литве назвали возможные причины исчезновения военных США

Аналитик Антанайтис: Есть три возможные причины исчезновения военных США в Литве
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Есть три возможные причины исчезновения в Литве военных США. Об этом рассказал военный аналитик Дарюс Антанайтис, передает «Delfi Литва».

Гусеничная бронемашина на базе танка M60, которая была в распоряжении военных, сейчас находится на глубине пяти метров в болоте на полигоне Пабраде. В связи с этим аналитик сделал предположение, что американцы либо утонули вместе с транспортом, либо выбрались, но утонули из-за снаряжения, либо смогли выбраться и сейчас прячутся. По его словам, полигон представляет собой разнообразную местность с лесами, холмами, реками и болотами.

Ранее Минобороны Литвы прокомментировало пропажу американских военных. «Пока не установлено, что [находится] внутри оказавшегося в водоеме среди болотистой местности военного транспортного средства», — сообщила глава ведомства Довиле Шакалене.

До этого в Пентагоне опровергли информацию о гибели четырех солдат в Литве. В ведомстве отметили, что поиски продолжаются.

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