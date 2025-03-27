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03:00, 27 марта 2025Бывший СССР

В США опровергли информацию о гибели солдат в Литве

Пентагон опроверг сообщения о гибели четырех солдат США на учениях в Литве
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Представитель Пентагона сообщил, что не может подтвердить информацию о гибели четырех солдат на учениях в Литве. Его слова приводит ТАСС.

«Поиски пропавших солдат продолжаются», — добавил представитель ведомства, опровергнув сообщения об их гибели.

В то же время он подтвердил, что удалось обнаружить бронированную машину M88, на которой передвигались пропавшие военнослужащие.

Ранее сообщалось, что в Литве пропали американские военные, гусеничное транспортное топливо и автомобиль. Позднее транспортное средство обнаружили, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все четверо солдат погибли. Подробности Рютте не привел.

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