В ЛНР Росгвардия при проверке домовладений изъяла десятки гранат и снарядов

Росгвардия изъяла у жителей ЛНР десятки гранат, снарядов и автоматическое оружие

В Луганской народной республике (ЛНР) Росгвардия во время проверки домовладений нашла и изъяла у местных жителей оружие и боеприпасы. Об этом в пятницу, 28 марта, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, было проверено свыше 2 тысяч домовладений, 6 тысяч граждан и порядка трех тысяч транспортных средств. В результате изъяли свыше 75 снарядов и мин, 55 ручных гранат, около 80 запалов и взрывателей, несколько единиц стрелкового оружия и свыше 8,5 тысячи боеприпасов к нему.

500 подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в ДНР силовики изъяли оружие и боеприпасы в ходе операции «Анаконда».