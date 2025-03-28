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20:01, 28 марта 2025Силовые структуры

В ЛНР Росгвардия при проверке домовладений изъяла десятки гранат и снарядов

Росгвардия изъяла у жителей ЛНР десятки гранат, снарядов и автоматическое оружие
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Луганской народной республике (ЛНР) Росгвардия во время проверки домовладений нашла и изъяла у местных жителей оружие и боеприпасы. Об этом в пятницу, 28 марта, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, было проверено свыше 2 тысяч домовладений, 6 тысяч граждан и порядка трех тысяч транспортных средств. В результате изъяли свыше 75 снарядов и мин, 55 ручных гранат, около 80 запалов и взрывателей, несколько единиц стрелкового оружия и свыше 8,5 тысячи боеприпасов к нему.

500 подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в ДНР силовики изъяли оружие и боеприпасы в ходе операции «Анаконда».

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