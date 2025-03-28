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11:41, 28 марта 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности атаки российского предприятия двумя десятками дронов

МО РФ: ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области двумя десятками дронов. Подробности атаки раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, атака была совершена утром в пятницу, 28 марта. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 19 украинских дронов над территорией региона.

В министерстве уточнили, что ВСУ совершили атаку ударными беспилотниками самолетного типа.

Ранее сообщалось, что Саратовскую область атаковали беспилотниками типа «Лютый», которые способны преодолевать расстояния до 1000 километров и нести до 50 килограммов взрывчатки.

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