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19:01, 28 марта 2025Путешествия

В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, 28 и 29 марта в горах северокавказской республики будет лавиноопасно. Возможно возникновение ЧС на территории Алагирского района. Кроме того, прогнозируется перекрытие автодорог и мостов, а также повреждение зданий, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры.

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В связи с этим сотрудники ведомства призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Избегайте мест возможного схода лавин, — говорится в сообщении. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее группа из шести туристов попала под лавину в Магаданской области. В четверг, 27 марта, путешественники вышли из поселка Синегорье и передвигались на лыжах. Свой маршрут они зарегистрировали.

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