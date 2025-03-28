В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, 28 и 29 марта в горах северокавказской республики будет лавиноопасно. Возможно возникновение ЧС на территории Алагирского района. Кроме того, прогнозируется перекрытие автодорог и мостов, а также повреждение зданий, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры.

В связи с этим сотрудники ведомства призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Избегайте мест возможного схода лавин, — говорится в сообщении. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее группа из шести туристов попала под лавину в Магаданской области. В четверг, 27 марта, путешественники вышли из поселка Синегорье и передвигались на лыжах. Свой маршрут они зарегистрировали.