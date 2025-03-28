В Раде раскрыли включенные в соглашение с США гарантии для Украины

Гончаренко: Соглашение по недрам с США не содержит гарантий для Украины

Соглашение по недрам между Украиной и США не содержит гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Соглашение не содержит реальных гарантий безопасности для Украины и не предусматривает оборонных обязательств со стороны США. Оно лишь декларативно подтверждает партнерство, но не обязывает США защищать Украину», — написал он.

Парламентарий подчеркнул, что такое содержание договора с Вашингтоном стало результатом работы президента республики Владимира Зеленского. По его словам, этого соглашения могло бы и не быть, если бы власти Украины и США подписали меморандум во время встречи украинского лидера и его американского коллеги Дональда Трампа.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что условия ресурсной сделки с США стали хуже для Киева после перепалки Владимира Зеленского с американским президентом. Так он прокомментировал оказавшийся в его распоряжении новый проект подробного соглашения по недрам.