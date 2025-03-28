В Раде рассказали о штрафах за неявку в военкомат для находящихся на фронте бойцов ВСУ

Депутат Рады Скороход: Находящихся на фронте бойцов ВСУ штрафуют за неявку в ТЦК

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся на фронте, штрафуют за неявку в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) по повестке. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Анна Скороход, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Украинских военных, которые уже по три года воюют на фронте, штрафуют за неявку по повестке ТЦК», — отметила парламентарий.

По ее словам, многие украинцы узнают о выписанных им повестках в военкомат лишь при получении соответствующего штрафа.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизовали в ВСУ мужчину с психическим инфантилизмом. Сообщалось, что его принудительно доставили в ТЦК и заставили пройти медкомиссию, после чего направили в учебный центр в Житомир на прохождение базовой военной подготовки.