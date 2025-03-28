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12:36, 28 марта 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о штрафах за неявку в военкомат для находящихся на фронте бойцов ВСУ

Депутат Рады Скороход: Находящихся на фронте бойцов ВСУ штрафуют за неявку в ТЦК
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся на фронте, штрафуют за неявку в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) по повестке. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Анна Скороход, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Украинских военных, которые уже по три года воюют на фронте, штрафуют за неявку по повестке ТЦК», — отметила парламентарий.

По ее словам, многие украинцы узнают о выписанных им повестках в военкомат лишь при получении соответствующего штрафа.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизовали в ВСУ мужчину с психическим инфантилизмом. Сообщалось, что его принудительно доставили в ТЦК и заставили пройти медкомиссию, после чего направили в учебный центр в Житомир на прохождение базовой военной подготовки.

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