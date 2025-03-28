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16:59, 28 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России рассказали об ответе на нарушение Украиной соглашения по ударам

Депутат Чепа: Россия должна иметь право ответа на нарушение соглашений Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия должна иметь право ответить на нарушение Украиной соглашения о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так политик отреагировал на нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) удара по газоизмерительной станции «Суджа».

«Думаю, мы должны сделать заявление, в котором будет указано на очередное нарушение договоренностей со стороны Украины. И на то, что мы оставляем за собой право ответа на эту провокацию», — сказал политик.

Он заметил, что главным для России по-прежнему остается соглашение о мирном урегулировании украинского конфликта. Но, по мнению Чепы, сейчас Украина делает все для того, чтобы его сорвать.

«Главное — это соглашение, и Киев делает все, чтобы его сорвать. Но мы не должны идти на поводу у Украины, которая наносит такие удары не просто так, а именно для того, чтобы саботировать соглашения», — подчеркнул депутат.

Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по ГИС «Суджа» в Курской области украинскими военными. Удар был нанесен с применением снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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