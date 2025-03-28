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01:14, 28 марта 2025Россия

В России реорганизуют бригады морской пехоты

Путин: Бригады морской пехоты будут реорганизованы в дивизии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: mil.ru / Wikipedia

В России готовится стратегия развития Военно-морского флота (ВМФ) до 2050 года. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Среди прочего, отметил он, бригады морской пехоты будут реорганизованы в дивизии, соответствующая программа утверждена Генштабом Министерства обороны. «Постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год еще одну дивизию создадим», — сказал российский лидер.

В декабре 2023 года Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России на 170 тысяч военнослужащих. После этого главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов России анонсировал появление пяти дивизий и одной бригады морской пехоты в среднесрочной перспективе.

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