В России появятся пять дивизий и одна бригада морской пехоты

Евменов заявил о появлении в России пяти дивизий и одной бригады морской пехоты

В России появятся пять дивизий и одна бригада морской пехоты. Об усилении морских пехотинцев в интервью газете «Красная звезда» заявил главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов.

Он отметил, что наращивание боевых возможностей морской пехоты запланировано на среднесрочную перспективу. Точных сроков адмирал Евменов не озвучил.

В соответствии с декабрьским указом президента России Владимира Путина предельная численность Вооруженных сил страны была увеличена на 170 тысяч военнослужащих, до 1 миллиона 320 тысяч военных.

В Кремле указывали, что увеличение личного состава связано с «прокси-войной» Запада.

В Минобороны тогда подчеркнули, что увеличение штатной численности армии обусловлено ростом угроз для России, связанных со специальной военной операцией (СВО) и продолжающимся расширением НАТО.

