Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:56, 10 января 2024Россия

В России появятся пять дивизий и одна бригада морской пехоты

Евменов заявил о появлении в России пяти дивизий и одной бригады морской пехоты

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России появятся пять дивизий и одна бригада морской пехоты. Об усилении морских пехотинцев в интервью газете «Красная звезда» заявил главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов.

Он отметил, что наращивание боевых возможностей морской пехоты запланировано на среднесрочную перспективу. Точных сроков адмирал Евменов не озвучил.

В соответствии с декабрьским указом президента России Владимира Путина предельная численность Вооруженных сил страны была увеличена на 170 тысяч военнослужащих, до 1 миллиона 320 тысяч военных.

В Кремле указывали, что увеличение личного состава связано с «прокси-войной» Запада.

В Минобороны тогда подчеркнули, что увеличение штатной численности армии обусловлено ростом угроз для России, связанных со специальной военной операцией (СВО) и продолжающимся расширением НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали новый российский дрон ночным кошмаром Украины. На что способно это оружие?

      Латвийский фигурист оценил решение МОК допустить россиян до летних Игр-2024

      В Латвии на грани выдворения оказались несколько тысяч россиян

      Десятки российских машин для депутатов поступили в автопарк Госдумы

      Генеральный директор Boeing признал ошибку с самолетами 737 MAX

      В Польше захотели допросить экс-главу МИД и его заместителя

      В Госдуме отреагировали на инцидент с угрожавшим свернуть шею девочке мигрантом

      Одну огромную рыбу продали за 72 миллиона рублей

      В Китае представили дешевую альтернативу Apple Vision Pro

      Сокращение поставок тяжелой техники Украине объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости