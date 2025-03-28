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15:04, 28 марта 2025Россия

В России указали на участие НАТО в ударе ВСУ по станции «Суджа»

В России заявили, что НАТО обеспечило ВСУ возможность удара по ГИС «Суджа»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Минобороны России

Западные военные структуры обеспечили Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность удара по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы поста пояснили, что системы HIMARS требуют точной геолокации и спутниковой координации. Это реализуется через инфраструктуру НАТО. В связи с этим, пояснили в посте, разговоры о самодеятельности и неконтролируемом применении оружия украинскими войсками не выдерживают критики.

«Удар по стратегическому энергетическому объекту был не просто санкционирован, а оперативно обеспечен западными военными структурами, с высокой вероятностью — под непосредственным кураторством Великобритании», — говорится в публикации.

28 марта Минобороны России рассказало о нанесении удара по ГИС «Суджа» в Курской области украинскими военными. В связи с этим в оборонном ведомстве пришли к выводу, что слова Владимира Зеленского о прекращении намеренных атак по гражданским энергообъектам являются уловкой с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.

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