В России вернулись к идее обязательной продажи через биржу четверти товаров

РБК: Власти хотят обязать бизнес продавать до 25 процентов товаров через биржу

Власти России хотят обязать бизнес продавать до 25 процентов товаров различных категорий через биржу. О возвращении к этой идее со ссылкой на текущую версию инициативы сообщает РБК.

Обязать бизнес сбывать до четверти объема производимых в месяц товаров могут уже с 1 сентября. Над соответствующим проектом работают Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минфин и Минэкономразвития.

На биржу предлагают вывести мороженую рыбу и ракообразных, зерновые, масличные и сельскохозяйственные культуры (в том числе подсолнечное масло и сахар), стройматериалы, металлы и сырье, химическую продукцию, уголь, драгоценные металлы и камни, а также лесоматериалы.

Окончательные нормативы обязательной реализации товаров через организованные торги будет устанавливать правительство. Для этого будут учитываться объемы, проданные конкретным производителем на территории страны в соответствующий месяц за три года до расчета. Инициатива при этом не затронет малый бизнес.

«Меры направлены на формирование ценовых индикаторов, создание прозрачного ценообразования и уменьшение зависимости от зарубежных ценовых агентств. Вступление закона в силу должно поспособствовать улучшению механизмов ценообразования, обеспечить открытость сделок, снизить риски, включая антимонопольные нарушения, и создать базу для внутреннего обращения товаров», — поясняют авторы законопроекта.

Ранее в Минфине предложили новый механизм государственной поддержки компаний. Речь идет о механизме возмещения компаниям, задействованных в технологических секторах российской экономики, затрат на листинг (процесс включения ценных бумаг фирмы на фондовую биржу для дальнейшей торговли). В этом плане фондовый рынок должен стать инструментом доведения господдержки, пояснил замглавы ведомства Иван Чебесков.