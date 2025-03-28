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07:32, 28 марта 2025Экономика

В России высказались об отношении к деиндустриализации Европы

Вице-премьер Оверчук: Россия не рада деиндустриализации Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

В Европе идет деиндустриализация, однако в России этому не рады. Об этом во время выступления на сессии «Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности» Азиатского форума в Боао заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, его слова приводит РИА Новости.

«Мы наблюдаем за деиндустриализацией Европы. Мы наблюдаем стагнацию немецкой экономики. Это факт. И это не делает нас счастливыми. Потому что традиционно у нас были очень хорошие и взаимовыгодные отношения с Европой», — высказался он.

Оверчук отметил, что Европа по какой-то причине решила, что РФ ей больше не нужна, добавив, что сложившаяся ситуация является прямым результатом разрыва между европейскими политиками и экспертами.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что темпы роста экономики России второй год вдвое превышают среднемировые. По данным премьер-министра, за два года рост экономики России превысил европейский почти в шесть раз.

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