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12:40, 28 марта 2025Мир

В России оценили отношения с Китаем и США

Вице-премьер Оверчук: Россия будет сбалансированно строить отношения с КНР и США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия стремится к балансу в отношениях с Пекином и Вашингтоном и не намерена выстраивать сотрудничество с одной страной в ущерб другой. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает Bloomberg.

«Что касается отношений между Россией, Китаем и США, то мы не должны развивать отношения с одной страной за счет другой и наоборот», — сказал он на ежегодном Боаоском азиатском форуме.

Кроме того, Оверчук подчеркнул, что, несмотря на давление западных санкций, российская экономика демонстрирует «значительную устойчивость» и активно расширяет свой круг партнеров.

Ранее вице-премьер отметил, что в Европе происходит процесс деиндустриализации. Он отметил, что это вредит взаимовыгодным отношениям России с европейскими партнерами.

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