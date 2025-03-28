Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:42, 28 марта 2025Россия

В российском регионе бесплатно выдали квартиры цыганам

В Самарской области цыганам бесплатно выдали квартиры
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Самарской области цыганам бесплатно выдали квартиры. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Сертификаты на жилье представителям диаспоры недавно вручил глава одного из районов области. При этом всего на территории района проживает 725 многодетных семей, отмечает канал.

Всего жилье получили две женщины цыганской национальности, обе — многодетные матери. Местные жители возмутились решением властей.

Ранее в Тверской области сертификат на приобретение жилья выдали семье торгующего шаурмой мигранта. Он перевез в Россию семью по программе переселения соотечественников. Местные СМИ сообщают, что семья привезла с собой также и престарелых родственников — на них уже успели оформить пенсии.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о жертвах землетрясения в Таиланде

    Ольга Серябкина похвасталась фигурой в купальнике на пляже

    Глава МИД Украины решил не рассказывать Раде о переговорах с США

    В России объяснили идею о временном внешнем управлении ООН на Украине

    В Грузии рассказали о призывающих к конфронтации с Россией странах

    Пытавшегося распилить старый дом на дрова россиянина завалило насмерть

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по энергообъекту в Белгородской области

    В Таиланде объявили режим ЧП из-за землетрясения

    Пылающую после удара ВСУ газоизмерительную станцию «Суджа» показали на видео

    ФСБ задержала восторгавшегося террористом Шамилем Басаевым россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше