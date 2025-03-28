В российском регионе бесплатно выдали квартиры цыганам

В Самарской области цыганам бесплатно выдали квартиры

В Самарской области цыганам бесплатно выдали квартиры. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Сертификаты на жилье представителям диаспоры недавно вручил глава одного из районов области. При этом всего на территории района проживает 725 многодетных семей, отмечает канал.

Всего жилье получили две женщины цыганской национальности, обе — многодетные матери. Местные жители возмутились решением властей.

Ранее в Тверской области сертификат на приобретение жилья выдали семье торгующего шаурмой мигранта. Он перевез в Россию семью по программе переселения соотечественников. Местные СМИ сообщают, что семья привезла с собой также и престарелых родственников — на них уже успели оформить пенсии.