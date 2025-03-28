В российском регионе задержали семерых мошенников за обман банка на 20 миллионов рублей

Во Владимире задержали семерых аферистов за обман банка на 20 млн рублей

Во Владимире задержали семерых аферистов за обман банка на 20 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в период с сентября по декабрь 2023 года злоумышленники предоставляли в подразделение банка во Владимире и Муроме фиктивные документы на оформление ипотечных кредитов на строительство малоэтажных домов. Там были подложные чеки, подтверждающие приобретение строительных материалов.

После одобрения заявок они получали деньги и распределяли между собой. Выплаты по кредитам сообщники не производили. Ущерб банку составил более 20 миллионов рублей.

Силовики задержали подозреваемых, в ходе обысков были изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы. Шесть фигурантов заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что основателя агрохолдинга «Русагро» арестовали.

