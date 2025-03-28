В российском регионе задержали семерых мошенников за обман банка на 20 миллионов рублей

Во Владимире задержали семерых аферистов за обман банка на 20 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».
Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.
По данным ведомства, в период с сентября по декабрь 2023 года злоумышленники предоставляли в подразделение банка во Владимире и Муроме фиктивные документы на оформление ипотечных кредитов на строительство малоэтажных домов. Там были подложные чеки, подтверждающие приобретение строительных материалов.
После одобрения заявок они получали деньги и распределяли между собой. Выплаты по кредитам сообщники не производили. Ущерб банку составил более 20 миллионов рублей.
Силовики задержали подозреваемых, в ходе обысков были изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы. Шесть фигурантов заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее сообщалось, что основателя агрохолдинга «Русагро» арестовали.