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18:16, 28 марта 2025Бывший СССР

В РПЦ действия Киева назвали актом сатанизма

Кипшидзе назвал актом сатанизма захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: «Паттерны Впечатлений» / RuTube

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал актом сатанизма захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Об этом он заявил в беседе с «Абзацем».

«Мы бы назвали то, что они творят, актом сатанизма», — сказал Кипшидзе. Он напомнил, что сейчас идет Великий пост, и «верующие Украинской православной церкви, как и других православных церквей, молятся и воздают почитание иконам и святыням».

В то же время «те инфернальные силы, которые определяют политику украинских властей, санкционировали подобное демонстративное кощунство и осквернение религиозных святынь», отметил представитель Русской православной церкви. По его словам, это связано с тем, что на Украине «определенные сообщества движимы дьявольской одержимостью».

Сегодня стало известно, что комиссия при Минкульте Украины захотела вскрыть раки с мощами святых в Киево-Печерской лавре. Чиновники планируют вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы. При этом один из сотрудников Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» прибыл к Ближним пещерам с болгаркой для срезания замков.

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