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10:07, 28 марта 2025Бывший СССР

На Украине захотели вскрыть мощи святых в Киево-Печерской лавре

СПЖ: Минкульт Украины захотел вскрыть мощи святых в Киево-Печерской лавре
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Комиссия при Минкульте Украины захотела вскрыть раки с мощами святых в Киево-Печерской лавре. Об этом заявил представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман, передает Союз православных журналистов (СПЖ).

«Утром 28 марта на территорию Ближних пещер Киево-Печерской лавры прибыла комиссия для "инвентаризации и проверки" святых мощей в Ближних пещерах. В сопровождении сотрудников правоохранительных органов члены комиссии планируют вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы», — рассказал СПЖ Чекман.

По его словам, один из сотрудников Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» прибыл к Ближним пещерам с болгаркой для срезания замков.

Сообщения о начале захвата Киево-Печерской лавры появились утром 28 марта. Комментируя сложившуюся в монастыре ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Киев вернулся Вий.

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