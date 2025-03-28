В Москве заявили о возвращении Вия в Киев

Захарова о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры: Вий вернулся в Киев

В столицу Украины Киев вернулся Вий. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры.

«Вий вернулся в Киев», — отметила дипломат.

Утром 28 марта стало известно о прибытии полицейских на территорию Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что украинские правоохранители проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам.

В середине августа 2024 года Министерство культуры Украины опечатало храм в Киево-Печерской лавре. Монахам разрешили забрать церковную утварь, но запретили проводить ежедневные богослужения.