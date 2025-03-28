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15:10, 28 марта 2025Силовые структуры

В сети появилось видео нарколаборатории в квартире российского рэпера Obe1Kanobe

Опубликовано видео из квартиры задержанного за наркоторговлю рэпера Obe1Kanobe
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В сети опубликовали ролик с первыми кадрами задержанного 39-летнего Никиты Канобовича, известного в музыкальной среде как рэпер Obe1Kanobe. Ролик в пятницу, 28 марта, публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах задержанный по подозрению в наркоторговле музыкант знакомится с постановлениями суда. Видно, что в его квартире множество кустов марихуаны, работают фитолампы и вентиляторы, обеспечивающие вытяжку из помещения.

Ранее 28 марта сообщалось, что оперативники вышли на плантацию марихуаны в квартире музыканта благодаря наркозависимым гражданам.

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