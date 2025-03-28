В США рассказали о разочаровании Трампа в своем советнике из-за слитой переписки

NBC: Трамп разочарован в Уолтце после утечки чата в Signal

Президент США Дональд Трамп разочарован в своем советнике по национальной безопасности Майке Уолтце после утечки сообщений из группового чата членов американской администрации в мессенджере Signal. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала рассказали, что американский лидер возмущен ошибкой Уолтца при администрировании секретного чата, в который случайно был добавлен главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг.

Кроме того, Трамп раздражен тем, что гонка за освободившееся место Уолтца в конгрессе «оказывается более конкурентной, чем следовало», говорится в статье. Несмотря на то, что республиканцы уверены в победе кандидата Рэнди Файна, президент беспокоится, что скандал вокруг утечки «выставляет партию в плохом свете».

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники администрации США рассматривают возможность отставки Уолтца после скандала с чатом Белого дома, где обсуждались удары по хуситам.