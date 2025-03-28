В Татарстане при раскопках нашли артефакты XIX века

В Татарстане при раскопках моста в Бугульме нашли артефакты XIX века

Археологи обнаружили артефакты XIX века при раскопках в Бугульме, Татарстан. Об этом сообщает местный портал «Республика Татарстан».

В ходе археологического обследования зоны ремонта моста в Бугульме были найдены культурные слои и артефакты XIX века. Среди них, в частности, керамика, стеклянные бутыли, фарфор и железные изделия. Ученые предполагают, что найденное стекло может быть связано с действовавшем с 1878 года на прилегающей территории винным складом.

Исследования проводились по инициативе Комитета республики по охране объектов культурного наследия (ОКН). Глава ведомства Иван Гущин заявил, что обнаруженный памятник археологии будет взят на госохрану.

Ранее в марте стало известно, что в России нашли редчайшую подвеску XI века с головой быка.