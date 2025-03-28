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16:32, 28 марта 2025Мир

Госсекретарь США рассказал о трех аспектах урегулирования конфликта на Украине

Рубио: Сроки урегулирования конфликта зависят от России, Украины и Европы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Сроки урегулирования украинского конфликта зависят сразу от нескольких факторов, в частности, позиции России и Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с прессой.

«Я просто не могу назвать конкретные сроки, потому что это зависит не от нас. Это зависит и от русских, и от украинцев», — сказал политик.

Третьим аспектом Рубио назвал позицию европейских стран, поскольку введенные ими санкции также являются частью обсуждаемого урегулирования и влияют на сроки достижения мирного соглашения.

20 февраля президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость урегулировать украинский конфликт в течение года. Он отметил, что промедление может привести к риску начала третьей мировой войны.

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