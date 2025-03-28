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17:06, 28 марта 2025Мир

В Венгрии посчитали троллингом призыв Евросоюза

Глава МИД Сийярто: В Венгрии сочли троллингом призыв ЕС запастись едой на 3 дня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Венгры посчитали троллингом призыв властей Европейского союза (ЕС) запастись едой на 72 часа в случае войны или природного катаклизма. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Когда мы первый раз услышали, что Евросоюз предлагает европейцам собрать пакет необходимых вещей на 72 часа, мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но потом оказалось, что это не так... Справедливо будет задать один вопрос: а зачем в начале 21 века жителям Европы собирать комплект для выживания на три дня?» — задался вопросом дипломат.

По мнению Сийярто, такой призыв ЕС объясняется тем, что «Брюссель начинает готовиться к войне».

25 марта Европейская комиссия (ЕК) в своей новой стратегии определила меры гражданской готовности на случай войны, стихийных бедствий из-за глобального потепления, пандемий или кибератак. В документе предупреждается об «ухудшении перспектив безопасности для Европы». Власти ЕС призвали граждан иметь запас воды, лекарств, батареек и еды, чтобы в случае кризиса продержаться 72 часа без посторонней помощи.

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