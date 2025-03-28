В Венгрии рассказали об ожидаемых поставках газа из России

Сийярто: Венгрия хочет получить 7,5-8 млрд кубометров газа из России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о том, сколько Будапешт планирует получить российского газа в 2025 году. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, Венгрия рассчитывает на поставки 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по «Турецкому потоку». Данный объем составляет практически полную мощность газопровода.

«Если я считаю по нынешнему среднесуточному объему более 20 миллионов кубометров, то по трубопроводу "Турецкий поток" будет где-то от 7,5 до 8 миллиардов кубометров, это означает, что мы очень близки к использованию 100 процентов пропускной способности этого газопровода», — сказал министр.

Ранее Сийярто назвал опасностью вступление Украины в Евросоюз. По его словам, это повлечет за собой серьезные проблемы в различных сферах, включая безопасность, экономику, сельское хозяйство и здравоохранение.

