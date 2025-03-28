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12:18, 28 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили об обострении ситуации в Запорожской области

Представитель ВСУ Волошин: Ситуация в Запорожской области обостряется
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Ситуация на фронте в Запорожской области обостряется, а российские войска усиливают давление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал представитель Сил обороны юга украинской армии Владислав Волошин, передает «РБК-Украина»

Он отметил, что обстановка в регионе становится все более напряженной. По словам спикера, российские военные используют тактику штурма малыми группами, которая приносит результат, в частности на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

Волошин предположил, что армия России планирует продвинуться как можно глубже в Запорожской области. Он также отметил возможное намерение российских войск выйти к административным границам региона.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что подразделения Вооруженных сил России заняли центральную часть села Лобковое на степногорском направлении в Запорожской области. Отмечается, что украинские военные перебрасывают на данный участок подкрепления для противодействия российским военным.

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