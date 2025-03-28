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17:17, 28 марта 2025Путешествия

В затонувшем в Египте батискафе погибли члены многодетной семьи из Выборга

В затонувшем в Египте батискафе погибли мать и двое детей из Выборга
Алина Черненко

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В батискафе, затонувшем в египетской Хургаде, погибли члены многодетной семьи Гордеевых из Выборга. Об этом сообщила администрация Выборгского района Ленинградской области на своей странице «ВКонтакте».

Уточняется, что среди жертв трагедии были мать и двое ее детей. Отец и один из сыновей сейчас находятся в больнице. В администрации принесли соболезнования родным и близким Гордеевых и заявили, что им окажут всю необходимую помощь.

Ранее издание RT опубликовало последнее видео, снятое погибшей в Хургаде россиянкой из семьи Гордеевых. На нем виден пляж отеля, где она остановилась.

Прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, а также члены экипажа, затонул в Египте в четверг, 27 марта. Нескольким пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось. Предварительной причиной крушения названа ошибка экипажа.

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