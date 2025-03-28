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23:16, 28 марта 2025Мир

Вэнс покинул Гренландию

Вэнс и его жена Уша возвращаются в США после визита в Гренландию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что он и его жена Уша возвращаются домой после того, как пробыли в Гренландии чуть больше трех часов. Об этом политик написал в соцсети X.

«Уша и я возвращаемся домой после невероятного путешествия в Гренландию. Мы не можем дождаться, когда вернемся снова в ближайшее время. Америка на стороне Гренландии!» — отметил он.

До этого сообщалось, что самолет американской делегации, в составе которой находятся Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, приземлился на космической базе США Питуффик в Гренландии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у Штатов нет планов расширять военное присутствие в Гренландии. Однако есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли. Также вице-президент высказал мнение, что США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед.

До этого агентство Bloomberg написало, что Дональд Трамп одержим идеей взятия под контроль Гренландии из-за ее значения для обороны Штатов и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой.

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