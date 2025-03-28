Вэнс заявил об отсутствии планов у США по расширению военного присутствия в Гренландии

Вэнс: У США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии

У Соединенных Штатов нет планов расширять военное присутствие в Гренландии. Однако есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.

Также он отметил, что США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед. По словам Вэнса, Гренландии под защитой Вашингтона будет лучше, однако Белый дом не отрицает право жителей острова на самоопределение. Штаты предлагают партнерство.

«Соединенные Штаты считают, что по вопросу острова им вряд ли придется когда-либо применять военную силу, будут состоять в диалоге с местным населением», — подчеркнул вице-президент.

Необходимо иметь гарантии, что Америка будет лидировать в Арктике. Если Штаты этого не сделают, то другие страны заполнят пробел, в котором США отстают, резюмировал Вэнс.

Накануне сообщалось, что Джей Ди Вэнс присоединится к визиту своей супруги Уши в Гренландию из-за акций протеста, запланированных жителями острова. Как написали СМИ, укороченная поездка носит более откровенно милитаристский характер и позволяет американской делегации оставаться вдали от митингов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп одержим идеей взятия под контроль Гренландии из-за ее значения для обороны Штатов и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой.