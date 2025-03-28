Вернуться в Россию захотели несколько технологических гигантов

Korea Times: Hyundai, LG и Samsung понадеялись вернуться в Россию

Вернуться на российский рынок хотели бы три южнокорейских гиганта: Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics. Об этом сообщило издание The Korea Times.

Главными условиями этого, издание называет заключение мира между Россией и Украиной и отмену санкций. По мере развития переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном корейские компании активизируют подготовку к возвращению в Россию. Последняя, рассматривается как критически важный рынок для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне растущего тарифного давления со стороны Соединенных Штатов.

Подчеркивается, что Россия служит стратегическим хабом, соединяющим Центральную Азию и Европу. По данным корейского Министерства иностранных дел, двусторонняя торговля между Кореей и Россией достигла 29,9 миллиарда долларов в 2021 году. На тот момент РФ занимала 12-е место среди крупнейших экспортных рынков Кореи.

Как заявил генеральный директор LG Electronics Чо Джу-Ван его компания внимательно следит за ситуацией, поскольку может возобновить работу в РФ после снятия санкций. В аналогичном духе высказались представители Hyundai и Samsung.

Однако, как пишет издание, корейским компаниям, если они снова начнут работать в России предстоят серьезные трудности, поскольку китайские конкуренты расширили там свою долю рынка.

Ранее был опубликован прогноз, согласно которому в Россию могут вернуться такие представители американского бизнеса, как Microsoft, Apple и HP.