Власти сообщили о массированной атаке ВСУ на российский регион

Гладков сообщил об атаке ВСУ на четыре населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Село Головчино подверглось ударам FPV-дронов. В результате два автомобиля оказались уничтожены, а линия электропередачи получила повреждения. Еще один населенный пункт — хутор Рябики Валуйского округа — также подвергся атаке БПЛА. Повреждения там зафиксировали у фасада и забора частного домовладения, а также у рядом стоящей «Газели».

«В селе Грузское Борисовского района в результате обстрела повреждена линия электропередачи — часть жителей села временно остается без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО России», — написал чиновник.

В четвертом населенном пункте — селе Илек-Пеньковка — повреждения из-за атаки беспилотника получил один из корпусов сельхозпредприятия, добавил глава области.

Ранее Telegram-канал Wargonzo заявил, что ВСУ продолжают совершать «накаты» в Белгородскую область, но российские войска успешно отражают все атаки в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка.