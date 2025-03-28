Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:07, 28 марта 2025Россия

Власти сообщили о массированной атаке ВСУ на российский регион

Гладков сообщил об атаке ВСУ на четыре населенных пункта Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised brigade / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Село Головчино подверглось ударам FPV-дронов. В результате два автомобиля оказались уничтожены, а линия электропередачи получила повреждения. Еще один населенный пункт — хутор Рябики Валуйского округа — также подвергся атаке БПЛА. Повреждения там зафиксировали у фасада и забора частного домовладения, а также у рядом стоящей «Газели».

«В селе Грузское Борисовского района в результате обстрела повреждена линия электропередачи — часть жителей села временно остается без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО России», — написал чиновник.

В четвертом населенном пункте — селе Илек-Пеньковка — повреждения из-за атаки беспилотника получил один из корпусов сельхозпредприятия, добавил глава области.

Ранее Telegram-канал Wargonzo заявил, что ВСУ продолжают совершать «накаты» в Белгородскую область, но российские войска успешно отражают все атаки в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка.

    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН ответил на предложение Путина о временном управлении на Украине

    Школьники построили новый дом для пережившей ураган женщины

    Землетрясение в Таиланде признано крупномасштабным бедствием

    Россиянина осудили за вымогательство 13 миллионов рублей у священнослужителя

    На Западе понравилось предложение Путина о внешнем управлении Украины

    На доработку замены «кукурузнику» потратят еще три года

    Найдено сходство между китайским самолетом шестого поколения и Су-34

    Черчесову предложили возглавить российский клуб

    Глава Гагаузии прокомментировала решение суда о ее аресте

    Участнику «Голоса» избрали меру пресечения по делу о мошенничестве с «Пушкинской картой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше