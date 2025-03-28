Стало известно о накатах и концентрации украинских войск у Белгородской области

Проект военкора Пегова заявил о накатах ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают совершать «накаты» в Белгородскую область, но российские войска успешно отражают все атаки в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка. Об этом стало известно из публикации проекта военкора Семена Пегова Wargonzo в Telegram.

Как сообщили авторы издания, на этом направлении боевых действий зафиксирована высокая концентрация украинских войск. Тем не менее подразделения ВСУ не идут в полноформатную атаку, а предпочитают тактику малых групп.

«Скорее всего, сейчас украинское командование оценивает обстановку и нашу оборону», — заявили журналисты Wargonzo.

С 18 марта на границе с Белгородской областью продолжаются бои с ВСУ, противник ежедневно предпринимает попытки прорыва в Краснояружский район, где власти оценивают обстановку как сложную. «Лента.ру» составила подробную хронологию событий десяти дней боев.