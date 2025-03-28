С 18 марта на границе с Белгородской областью продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), противник ежедневно предпринимает попытки прорыва в Краснояружский район, где власти оценивают обстановку как сложную. Хронология десяти дней военных действий — в материале «Ленты.ру».
Полная хронология боев
- Утром 18 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об активизации ВСУ на границе. Он заявил, что Краснояружский район активно обстреливается противником, а обстановка там оценивается как сложная.
- Пехота ВСУ пошла в атаку на Белгородскую область, но завязла в приграничной зоне. Противник использовал три группы десанта под прикрытиями танков, но армия России нанесла ВСУ огневое поражение и не допустила прорыва в районе Графовки и Прилесья.
- Минобороны объяснило попытки вторгнуться в Белгородскую область намерением Киева создать негативный фон перед переговорами президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. За 18 марта ВСУ пытались вторгнуться в регион пять раз, но им так не удалось пересечь госграницу.
- 19 марта атаки на регион продолжились — за ночь и утро были предприняты две безуспешные попытки прорыва в Белгородскую область. ВСУ направили свои силы в район Демидовки, где потеряли РСЗО «Град» и три единицы бронетехники, в том числе один танк. Военкор Александр Коц также сообщал об активной работе авиации.
- Владимир Зеленский в тот день подтвердил операцию ВСУ по попытке вторжения в Белгородскую область. Он заявил, что она связана с продвижением Вооруженных сил России на территории Сумской, Харьковской и Запорожской областей.
- Из-за напряженной обстановки у границы населенные пункты в Краснояружском районе Белгородской области начали патрулировать, чтобы не допустить въезда жителей. Власти также объявили об эвакуации из ряда населенных пунктов.
- 20 марта Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 150 человек на белгородском направлении. Ведомство отчиталось об ударах по позициям ВСУ в Сумской области.
- Отряд численностью до 50 человек снова пытался прорваться в Белгородскую область. Атака была предпринята в направлении Демидовки, где завязался бой.
- 21 марта ВСУ продолжили атаковать Белгородскую область — по ней за день выпустили шесть беспилотников. В Ракитянском районе региона, который граничит с Краснояружским, один человек стал жертвой удара дрона.
- 23 марта на границе Белгородской области уничтожили группу боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК; признан в РФ террористической организацией) на 20 квадроциклах. Украина продолжила подтягивать резервы к Белгородской области и перебрасывать малые группы.
- Также сообщалось о прорыве ВСУ в приграничную Демидовку. В тот же день украинских военных отбросили в Сумскую область.
- 24 марта стало известно, что ВСУ в Белгородской области перешли на новую тактику — они начали передвигаться по приграничью малыми пехотными группами при поддержке авиации, реактивных систем залпового огня и различных беспилотников.
- ВСУ ударили по двум мостам в Графовке и Надежевке с целью затруднить логистику российским военным. Удары по объектам, предположительно, нанесли из американских РСЗО HIMARS.
- Спецназ ВСУ зашел в село Поповка и попытался штурмовать опорный пункт российских военных.
- Удержать село смогли 25 бойцов. Российские пограничники, которых пытались забросать гранатами, вызвали огонь на себя и отразили атаку.
- 25 марта сообщалось, что ВСУ сосредоточили «серьезные резервы» на белгородском направлении. Губернатор Белгородской области объявил о готовящейся эвакуации жителей.
- По состоянию на утро 26 марта ВСУ пытались прорваться в Краснояружский район еще шесть раз. Штурмовые отряды противника были уничтожены, российские военные вели работу по поиску разрозненных групп бойцов ВСУ.
- В районе Демидовки шли тяжелые бои, бойцы ВСУ засели во многих домах. ВСУ также пытались зайти в Белгородскую область на тракторах.
- В тот же день во время работы у границы получила несовместимые с жизнью травмы военкор Первого канала Анна Прокофьева — она подорвалась на мине, также ранение получил оператор Дмитрий Волков.
- 27 марта ВСУ попытались укрыться в лесопосадке Белгородской области и были уничтожены. Как сообщал губернатор Гладков, все военнослужащие вышли на боевые позиции в приграничье, где обстановка продолжает оставаться сложной.
- Украина ударила еще по двум мостам в Белгородской области — в Графовке и Анновке. По мнению военкоров, ВСУ сделали это для того, чтобы изолировать плацдарм и затруднить переброску российских подкреплений.
- По состоянию на утро пятницы, 28 марта, ВСУ за сутки девять раз пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области.
Вторжением в Белгородскую область ВСУ хотят растянуть российские силы
Первая попытка вторжения ВСУ в регион была предпринята в тот день, когда вечером состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств договорились о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетики. На следующий день, 19 марта, Трамп также созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По мнению военблогера Юрия Подоляки, попытка захода в Белгородскую область позволит ВСУ избежать ударов по своим позициям. При этом он не исключил, что боестолкновения с украинскими силами могут быть разведкой перед более решительными действиями.
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру», в свою очередь, уточнял, что тактикой малых групп в Белгородской области ВСУ хотят отвлечь внимание российских военных от курского направления. Задача ВСУ в Белгородской области сейчас, по его словам, состоит в том, чтобы прорваться через границу, закрепиться на территории России и «ждать своей участи».
Бои с ВСУ продолжаются и в Курской области, также сообщается об обострении ситуации в Брянской области
В Курской области, где с августа 2024 года продолжаются боевые действия, армия России проводит зачистку приграничных населенных пунктов. По неофициальным данным, 26 марта российские военные освободили Гоголевку. 13 марта Россия вернула под свой контроль Суджу — самый крупный населенный пункт на территории России, который был оккупирован ВСУ с начала вторжения в Курскую область.
В Брянской области, как утверждает военкор Александр Сладков, также обострилась ситуация на границе. Там активизировались вражеские дроны, которые в том числе бьют по гражданским целям. В приграничном регионе в настоящее время, наряду с Курской и Белгородской областями, действует режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.