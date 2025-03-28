ВСУ за сутки 9 раз пытались прорваться в Белгородскую область, бои идут 10 дней

С 18 марта на границе с Белгородской областью продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), противник ежедневно предпринимает попытки прорыва в Краснояружский район, где власти оценивают обстановку как сложную. Хронология десяти дней военных действий — в материале «Ленты.ру».

Полная хронология боев

Утром 18 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об активизации ВСУ на границе. Он заявил, что Краснояружский район активно обстреливается противником, а обстановка там оценивается как сложная.

Он заявил, что Краснояружский район активно обстреливается противником, а обстановка там оценивается как сложная. Пехота ВСУ пошла в атаку на Белгородскую область, но завязла в приграничной зоне. Противник использовал три группы десанта под прикрытиями танков, но армия России нанесла ВСУ огневое поражение и не допустила прорыва в районе Графовки и Прилесья.

Противник использовал три группы десанта под прикрытиями танков, но армия России нанесла ВСУ огневое поражение и не допустила прорыва в районе Графовки и Прилесья. Минобороны объяснило попытки вторгнуться в Белгородскую область намерением Киева создать негативный фон перед переговорами президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. За 18 марта ВСУ пытались вторгнуться в регион пять раз, но им так не удалось пересечь госграницу.

За 18 марта ВСУ пытались вторгнуться в регион пять раз, но им так не удалось пересечь госграницу. 19 марта атаки на регион продолжились — за ночь и утро были предприняты две безуспешные попытки прорыва в Белгородскую область. ВСУ направили свои силы в район Демидовки, где потеряли РСЗО «Град» и три единицы бронетехники, в том числе один танк. Военкор Александр Коц также сообщал об активной работе авиации.

ВСУ направили свои силы в район Демидовки, где потеряли РСЗО «Град» и три единицы бронетехники, в том числе один танк. Военкор Александр Коц также сообщал об активной работе авиации. Владимир Зеленский в тот день подтвердил операцию ВСУ по попытке вторжения в Белгородскую область. Он заявил, что она связана с продвижением Вооруженных сил России на территории Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

Он заявил, что она связана с продвижением Вооруженных сил России на территории Сумской, Харьковской и Запорожской областей. Из-за напряженной обстановки у границы населенные пункты в Краснояружском районе Белгородской области начали патрулировать, чтобы не допустить въезда жителей. Власти также объявили об эвакуации из ряда населенных пунктов.

Власти также объявили об эвакуации из ряда населенных пунктов. 20 марта Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 150 человек на белгородском направлении. Ведомство отчиталось об ударах по позициям ВСУ в Сумской области.

Ведомство отчиталось об ударах по позициям ВСУ в Сумской области. Отряд численностью до 50 человек снова пытался прорваться в Белгородскую область. Атака была предпринята в направлении Демидовки, где завязался бой.

Атака была предпринята в направлении Демидовки, где завязался бой. 21 марта ВСУ продолжили атаковать Белгородскую область — по ней за день выпустили шесть беспилотников. В Ракитянском районе региона, который граничит с Краснояружским, один человек стал жертвой удара дрона.

В Ракитянском районе региона, который граничит с Краснояружским, один человек стал жертвой удара дрона. 23 марта на границе Белгородской области уничтожили группу боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК; признан в РФ террористической организацией) на 20 квадроциклах. Украина продолжила подтягивать резервы к Белгородской области и перебрасывать малые группы.

Украина продолжила подтягивать резервы к Белгородской области и перебрасывать малые группы. Также сообщалось о прорыве ВСУ в приграничную Демидовку. В тот же день украинских военных отбросили в Сумскую область.

В тот же день украинских военных отбросили в Сумскую область. 24 марта стало известно, что ВСУ в Белгородской области перешли на новую тактику — они начали передвигаться по приграничью малыми пехотными группами при поддержке авиации, реактивных систем залпового огня и различных беспилотников.

— они начали передвигаться по приграничью малыми пехотными группами при поддержке авиации, реактивных систем залпового огня и различных беспилотников. ВСУ ударили по двум мостам в Графовке и Надежевке с целью затруднить логистику российским военным. Удары по объектам, предположительно, нанесли из американских РСЗО HIMARS.

Удары по объектам, предположительно, нанесли из американских РСЗО HIMARS. Спецназ ВСУ зашел в село Поповка и попытался штурмовать опорный пункт российских военных.

и попытался штурмовать опорный пункт российских военных. Удержать село смогли 25 бойцов. Российские пограничники, которых пытались забросать гранатами, вызвали огонь на себя и отразили атаку.

Российские пограничники, которых пытались забросать гранатами, вызвали огонь на себя и отразили атаку. 25 марта сообщалось, что ВСУ сосредоточили «серьезные резервы» на белгородском направлении . Губернатор Белгородской области объявил о готовящейся эвакуации жителей.

. Губернатор Белгородской области объявил о готовящейся эвакуации жителей. По состоянию на утро 26 марта ВСУ пытались прорваться в Краснояружский район еще шесть раз. Штурмовые отряды противника были уничтожены, российские военные вели работу по поиску разрозненных групп бойцов ВСУ.

Штурмовые отряды противника были уничтожены, российские военные вели работу по поиску разрозненных групп бойцов ВСУ. В районе Демидовки шли тяжелые бои, бойцы ВСУ засели во многих домах. ВСУ также пытались зайти в Белгородскую область на тракторах.

ВСУ также пытались зайти в Белгородскую область на тракторах. В тот же день во время работы у границы получила несовместимые с жизнью травмы военкор Первого канала Анна Прокофьева — она подорвалась на мине, также ранение получил оператор Дмитрий Волков.

— она подорвалась на мине, также ранение получил оператор Дмитрий Волков. 27 марта ВСУ попытались укрыться в лесопосадке Белгородской области и были уничтожены. Как сообщал губернатор Гладков, все военнослужащие вышли на боевые позиции в приграничье, где обстановка продолжает оставаться сложной.

Как сообщал губернатор Гладков, все военнослужащие вышли на боевые позиции в приграничье, где обстановка продолжает оставаться сложной. Украина ударила еще по двум мостам в Белгородской области — в Графовке и Анновке. По мнению военкоров, ВСУ сделали это для того, чтобы изолировать плацдарм и затруднить переброску российских подкреплений.

По мнению военкоров, ВСУ сделали это для того, чтобы изолировать плацдарм и затруднить переброску российских подкреплений. По состоянию на утро пятницы, 28 марта, ВСУ за сутки девять раз пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области.

Вторжением в Белгородскую область ВСУ хотят растянуть российские силы

Первая попытка вторжения ВСУ в регион была предпринята в тот день, когда вечером состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств договорились о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетики. На следующий день, 19 марта, Трамп также созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению военблогера Юрия Подоляки, попытка захода в Белгородскую область позволит ВСУ избежать ударов по своим позициям. При этом он не исключил, что боестолкновения с украинскими силами могут быть разведкой перед более решительными действиями.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру», в свою очередь, уточнял, что тактикой малых групп в Белгородской области ВСУ хотят отвлечь внимание российских военных от курского направления. Задача ВСУ в Белгородской области сейчас, по его словам, состоит в том, чтобы прорваться через границу, закрепиться на территории России и «ждать своей участи».

Бои с ВСУ продолжаются и в Курской области, также сообщается об обострении ситуации в Брянской области

В Курской области, где с августа 2024 года продолжаются боевые действия, армия России проводит зачистку приграничных населенных пунктов. По неофициальным данным, 26 марта российские военные освободили Гоголевку. 13 марта Россия вернула под свой контроль Суджу — самый крупный населенный пункт на территории России, который был оккупирован ВСУ с начала вторжения в Курскую область.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Брянской области, как утверждает военкор Александр Сладков, также обострилась ситуация на границе. Там активизировались вражеские дроны, которые в том числе бьют по гражданским целям. В приграничном регионе в настоящее время, наряду с Курской и Белгородской областями, действует режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.