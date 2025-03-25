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13:04, 25 марта 2025Россия

Стало известно о жертвах среди отражавших атаку ВСУ на белгородскую Поповку пограничников

Среди отражавших атаку ВСУ на белгородскую Поповку пограничников есть жертвы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Среди пограничников, отражавших атаку спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на опорный пункт в районе белгородской Поповки, есть жертвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Белорусский силовик»

Точное число россиян, которых не смогли спасти, автор поста не называет.

Ранее канал сообщал, что травмы получили все пограничники, оборонявшие Поповку. Кроме того, ВСУ атаковали подразделение, прибывшее для проведения эвакуации. В его составе также есть жертвы и раненые.

24 марта стало известно, что группа российских пограничников, защищая опорный пункт в Белгородской области, вызвала огонь на себя. По неподтвержденным данным, зашедшие в село украинские военные пытались забросать гранатами блиндажи, в которых находились солдаты.

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