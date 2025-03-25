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10:45, 25 марта 2025Россия

Появились подробности о вызвавших огонь на себя пограничниках под Белгородом

Вступившие в бой со спецназом ВСУ под Белгородом пограничники получили ранения
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Все бойцы группы пограничников, вступившей в бой со спецназом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Поповки Белгородской области, получили ранения. Подробности о российских военнослужащих появились у Telegram-канала «Белорусский силовик».

Ранее, 24 марта, сообщалось, что пограничники, обороняя опорный пункт у Поповки, вызвали огонь на себя. По неподтвержденным данным, зашедшие в село украинские военные пытались забросать гранатами блиндажи с российскими солдатами.

По информации канала, для эвакуации пограничников прибыло другое подразделение, которое было атаковано дронами и артиллерией ВСУ. Среди пришедших на помощь военнослужащих есть жертвы и раненые, однако им удалось закрепиться. «Сейчас добивают остатки ВСУ», — подытожил автор поста.

Также стало известно, в ночь на 25 марта ВСУ продолжили наносить удары артиллерией по Поповке. По мнению военблогеров, Киев продолжит обстреливать населенный пункт, чтобы закрепиться в приграничной зоне.

ЖЗЛ
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