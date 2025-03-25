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10:03, 25 марта 2025Россия

Описана обстановка в белгородской Поповке после попытки прорыва ВСУ

Операторы БПЛА ВСУ наносят удары по опорному пункту ВС РФ в белгородской Поповке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на вторник, 25 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали наносить удары артиллерией по белгородской Поповке, куда безуспешно пытались проникнуть. Об этом, описывая обстановку в населенном пункте, сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«Ночью по Поповке отмечалось активное огневое воздействие артиллерии. Помимо этого, операторы БПЛА ВСУ интенсивно наносят удары по опорному пункту, где находились наши военнослужащие», — говорится в сообщении.

Там указывается, что интенсивность артиллерийских ударов в районе Поповки указывает на то, что ВСУ и дальше продолжат атаковать населенный пункт, чтобы закрепиться в приграничной зоне.

По данным канала, российские военнослужащие, которые при отражении атаки на Поповку вызвали огонь на себя, выжили, но получили ранения — их эвакуировали. Украинские же военнослужащие после боя отступили туда же, откуда прибыли.

Вечером 24 марта ВСУ предприняли попытку прорыва в белгородскую Поповку — спецназ ВСУ пошел на штурм опорного пункта, российские пограничники вызвали огонь на себя. В маневре ВСУ участвовали бойцы штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Cогласно неофициальным данным, ВСУ сосредоточили на белгородском направлении «серьезные резервы».

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