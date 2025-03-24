Стало известно об ударе Украины по мосту в Белгородской области

ВСУ нанесли удар по мосту в Графовке Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мосту в поселке Графовка Белгородской области. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации авторов проекта, противник предполагает, что ударом по мосту помешает передвижению российских войск в регионе.

«ВСУ ударили по мосту в Графовке, чтобы затруднить переброску наших подкреплений», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал сложной обстановку у границы региона. Из-за боев в районе границы населенные пункты Краснояружского района начали патрулировать.