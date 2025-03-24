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08:45, 24 марта 2025Россия

Стало известно об ударе Украины по мосту в Белгородской области

ВСУ нанесли удар по мосту в Графовке Белгородской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мосту в поселке Графовка Белгородской области. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации авторов проекта, противник предполагает, что ударом по мосту помешает передвижению российских войск в регионе.

«ВСУ ударили по мосту в Графовке, чтобы затруднить переброску наших подкреплений», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал сложной обстановку у границы региона. Из-за боев в районе границы населенные пункты Краснояружского района начали патрулировать.

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