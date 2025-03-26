Стали известны подробности о состоянии раненного под Белгородом оператора Первого канала

Минздрав: Раненого оператора Первого канала Волкова отправят на лечение в Москву

Оператора Первого канала Дмитрия Волкова, раненного в Белгородской области, отправят на лечение в Москву. Новые подробности его состояния сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова передает ТАСС.

Представитель ведомства заявил, что состояние Волкова оценивается как тяжелое. 26 марта оператора Первого канала эвакуируют на лечение в Москву, говорится в сообщении.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что раненого Волкова доставили в Обоянскую больницу, где подключили его к аппарату ИВЛ. Он добавил, что в отношении Волкова собрали консилиум, в котором участвуют специалисты НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

26 марта стало известно, что Волков и военкор Первого канала Анна Прокофьева подорвались на мине в Белгородской области. Волков получил минно-взрывное ранение. Прокофьеву спасти не удалось. Журналистке было 35 лет.