Появились подробности состояния раненного в пригороде Белгорода оператора Первого канала

Хинштейн заявил, что оператора Первого канала Волкова подключили к аппарату ИВЛ

Оператор Первого канала Дмитрий Волков, раненный в пригороде Белгорода в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправлен в областную больницу. Подробности состояния сотрудника канала появились в Telegram-канале врио главы Курской области Александра Хинштейна.

Хинштейн заявил, что Волков получил минно-взрывную травму и ожоги лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей. По словам врио губернатора, его доставили в Обоянскую центральную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ.

Хинштейн добавил, что оператора экстренно доставят в Курскую областную больницу. Он отметил, что по случаю Волкова собрали консилиум, к которому привлекли специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. «Состояние тяжелое — наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасение его жизни», — заключил Хинштейн.

При необходимости сотрудника Первого канала могут перевести в московскую больницу, уточнил он.

Ранее стало известно, что также в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Сообщалось, что вместе с Волковым они подорвались на мине.