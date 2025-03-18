Появились подробности о попытке вторжения ВСУ в Белгородскую область

ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область силами трех групп десанта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться в Белгородскую область в районе Графовки и Прилесья, используя три группы десанта под прикрытиями танков. Подробности об этом появились в Telegram-канале «Северный ветер», связанным с российской группировкой войск «Север».

По информации авторов поста, украинские военные применили инженерную технику, чтобы проделать проходы в установленных российскими войсками ограждениях, однако попытка вторжения оказалась безуспешной.

Ранее военблогер Юрий Подоляка предположил, что атака ВСУ на Белгородскую область может быть направлена на растягивание российских сил. При этом он не исключил, что действия Украины могут быть разведкой перед более решительными действиями.

Об активизации ВСУ в районе госграницы в Белгородской области утром 18 марта сообщили российские военкоры и блогеры. По мнению авторов проекта WarGonzo, для этого могла быть задействована часть украинских сил, отведенных из Курской области. Власти региона информацию не комментировали, однако губернатор Вячеслав Гладков сообщал о подрыве автобуса с людьми на взрывном устройстве в Краснояружском районе.