Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:49, 18 марта 2025Россия

Появились подробности о попытке вторжения ВСУ в Белгородскую область

ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область силами трех групп десанта
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться в Белгородскую область в районе Графовки и Прилесья, используя три группы десанта под прикрытиями танков. Подробности об этом появились в Telegram-канале «Северный ветер», связанным с российской группировкой войск «Север».

По информации авторов поста, украинские военные применили инженерную технику, чтобы проделать проходы в установленных российскими войсками ограждениях, однако попытка вторжения оказалась безуспешной.

Ранее военблогер Юрий Подоляка предположил, что атака ВСУ на Белгородскую область может быть направлена на растягивание российских сил. При этом он не исключил, что действия Украины могут быть разведкой перед более решительными действиями.

Об активизации ВСУ в районе госграницы в Белгородской области утром 18 марта сообщили российские военкоры и блогеры. По мнению авторов проекта WarGonzo, для этого могла быть задействована часть украинских сил, отведенных из Курской области. Власти региона информацию не комментировали, однако губернатор Вячеслав Гладков сообщал о подрыве автобуса с людьми на взрывном устройстве в Краснояружском районе.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области

    Советская кинозвезда призвала запретить Пугачевой въезд в Россию

    На Украине рассказали об ожиданиях от переговоров Трампа и Путина

    Пара отпраздновала 70 лет брака и поделилась секретами долгой любви

    В России ответили на слова Трампа о вступлении переговоров по Украине в критическую стадию

    Страны Балтии вышли из конвенции о запрете противопехотных мин

    Российский министр анонсировал большую приватизацию

    В США оценили влияние «Орешника» на операции НАТО

    Снег с крыши растаял и затопил квартиру в российском городе

    Появились подробности о попытке вторжения ВСУ в Белгородскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше