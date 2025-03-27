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10:07, 27 марта 2025Россия

ВСУ попытались укрыться в лесопосадке Белгородской области и были уничтожены

ВСУ пытались укрыться в лесу у границы Белгородской области и были уничтожены
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались укрыться в лесопосадке Белгородской области и были уничтожены. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

«Сегодня ночью разведывательным БПЛА ГВ "Север" в ходе ночного патрулирования было вскрыто перемещение группы украинских фашистов, пытавшихся укрыться в лесопосадке в районе государственной границы», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что российские военные нанесли по цели огневое поражение — все бойцы ВСУ были ликвидированы. Противник, как отмечается, пытается перебросить в приграничье живую силу малыми группами в ночное время. Российские военные фиксируют это и уничтожают личный состав ВСУ.

В четверг, 27 марта, стало известно об осложнении ситуации еще на одном участке российско-украинской границы — в Брянской области. Там стали чаще летать беспилотники, которые в случае отсутствия военной цели бьют по гражданской.

ЖЗЛ
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