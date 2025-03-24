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10:39, 24 марта 2025Россия

Появились подробности об уничтожении ВСУ двух мостов в Белгородской области

Mash: ВСУ уничтожили два моста в Белгородской области с помощью HIMARS
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по двум мостам в Белгородской области в районе населенных пунктов Графовка и Надеждевка. Подробности об этом привел Mash в Telegram-канале.

По его информации, удар по объектам был нанесен из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Таким образом противник хотел затруднить российским военным логистику.

Активные боевые действия, по информации издания, идут в районе населенного пункта Демидовка — бойцов ВСУ внутри села нет. Предварительно, потери Украины в этом районе составили около 300-500 человек.

Утром в понедельник, 24 марта, стало известно об ударе по мосту в районе Графовки Белгородской области. Военкоры предположили, что таким образом ВСУ хотят помешать передвижению российских войск в регионе.

С 18 марта ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую область. Из-за боев в районе границы населенные пункты Краснояружского района начали патрулировать, обстановка там продолжает оставаться сложной.

Вот это да!
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