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10:39, 19 марта 2025Россия

ВСУ вновь попытались прорваться в Белгородскую область

Блогер Подоляка: ВСУ вновь попытались пробиться в Белгородскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил блогер Юрий Подоляка в Telegram.

По его словам, ночью и утром 19 марта украинские войска дважды пытались пробиться к приграничному населенному пункту Демидовка. Обе атаки закончились провалом, при этом ВСУ потеряли установку РСЗО «Град» и три единицы бронетехники, в том числе один танк, уточнил блогер.

Подоляка обратил внимание на одну особенность новых атак. Он указал, что после предыдущих неудач противник стал экономить западную военную технику. Так, в ночную атаку ВСУ поехали на квадроциклах, пояснил блогер.

18 марта ВСУ предприняли ряд попыток прорваться в Белгородскую область. Украинские войска провели пять атак, которые не принесли им желаемого результата. При этом потери ВСУ составили до 60 человек живой силы, три инженерные машины заграждения и семь единиц бронетехники. Целью атак в Минобороны России называли попытку повлиять на ход переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

ЖЗЛ
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