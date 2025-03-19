Блогер Подоляка: ВСУ вновь попытались пробиться в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил блогер Юрий Подоляка в Telegram.

По его словам, ночью и утром 19 марта украинские войска дважды пытались пробиться к приграничному населенному пункту Демидовка. Обе атаки закончились провалом, при этом ВСУ потеряли установку РСЗО «Град» и три единицы бронетехники, в том числе один танк, уточнил блогер.

Подоляка обратил внимание на одну особенность новых атак. Он указал, что после предыдущих неудач противник стал экономить западную военную технику. Так, в ночную атаку ВСУ поехали на квадроциклах, пояснил блогер.

18 марта ВСУ предприняли ряд попыток прорваться в Белгородскую область. Украинские войска провели пять атак, которые не принесли им желаемого результата. При этом потери ВСУ составили до 60 человек живой силы, три инженерные машины заграждения и семь единиц бронетехники. Целью атак в Минобороны России называли попытку повлиять на ход переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.