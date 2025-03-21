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22:08, 21 марта 2025Россия

При ударе дрона ВСУ по машине в российском регионе погиб человек

Гладков: При ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области погиб человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Один человек погиб в Белгородской области после удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что атака произошла в Ракитянском районе в селе Илек-Кошары. «При исполнении боевых задач погиб еще один наш боец подразделения "Орлан"», — написал глава региона. Кроме того, еще четыре человека получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские беспилотники были перехвачены над Белгородской областью в промежутке с 16:50 до 17:10 по московскому времени. Других подробностей ведомство не уточнило.

Утром 21 марта в результате еще одного удара ВСУ по Белгородской области пострадал мирный житель.

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