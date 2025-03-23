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11:54, 23 марта 2025Бывший СССР

Боевиков РДК на квадроциклах уничтожили у Белгородской области

SHOT: группа боевиков РДК на квадроциклах уничтожена у Белгородской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: John Moore / Getty Images

На границе с Белгородской областью уничтожена группа боевиков Русского добровольческого корпуса (РДК, признан в РФ террористической организацией) на 20 квадроциклах, сообщает SHOT. Помимо квадроциклов, уничтожено более 30 единиц тяжелой техники.

По данным канала, за последние несколько дней были ликвидированы около 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся прорваться на территорию региона.

«Сейчас, как нам сообщают с мест российские бойцы, Украина подтягивает резервы к границе с Белгородской областью, перебрасывает малые группы, но каких-то существенных движений нет», — пишет SHOT.

Сухопутные части и диверсионные группы ВСУ с 18 марта предпринимают попытки прорыва на территорию Белгородской области. Бои развернулись на границе Краснояружского района с Сумской областью Украины. Украинский президент Владимир Зеленский объяснил эти действия продвижением российских войск в нескольких областях, в частности Сумской и Харьковской. Белгородские власти по состоянию на 23 марта оценили обстановку в Краснояружском и соседнем Ракитянском районах как сложную.

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