Стало известно об ударе ВСУ еще по двум мостам в Белгородской области

«РВ»: ВСУ ударили по мостам в Графовке и Анновке Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары еще по двум мостам в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По его информации, под удар попали мосты в населенных пунктах Графовка и Анновка в приграничных районах Белгородской области. ВСУ делают это, чтобы изолировать плацдарм и затруднить переброску российских подкреплений, пояснили авторы поста.

«Графовка наряду с Демидовкой и Поповкой с первых дней стала одной из целей нового наступления ВСУ в приграничье, которое Киев начал 1,5 недели назад», — говорится в сообщении канала.

Там подчеркивается, что аналогичным образом ВСУ летом 2024 года пытались изолировать часть курского приграничья, чтобы захватить Глушковский район. Ударами по мостам тогда добиться успехов Украине не удалось.

24 марта стало известно об ударе ВСУ по мосту в районе Графовки, затем сообщалось об уничтожении еще одного — у Надежевки. Удары по объектам, предположительно, нанесли из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Впоследствии в сети появились кадры разрушенных мостов.