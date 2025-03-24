Разрушенные ударами ВСУ мосты в Белгородской области сняли на видео

Появились кадры разрушенных ударами ВСУ мостов в Белгородской области

В сети появились кадры мостов в Белгородской области, которые были разрушены ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

Противник, предварительно, разрушил мосты в районах Графовки и Надеждевки. На кадрах видно поврежденное дорожное полотно обеих мостов и провалившиеся в реку его части. Судя по видеозаписи, после ударов проехать по мостам стало невозможно.

Утром 24 марта стало известно об ударе ВСУ по мосту в районе Графовки, затем сообщалось об уничтожении еще одного — у Надеждевки. Удары по объектам, предварительно, нанесли из американских РСЗО HIMARS. Таким образом противник хотел затруднить логистику российским военным.

С 18 марта ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую область. Из-за боев в районе границы населенные пункты Краснояружского района начали патрулировать, обстановка там продолжает оставаться сложной.